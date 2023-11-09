Онищенко (Хохлюк) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онищенко (Хохлюк) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1921 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Онищенко Иван Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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