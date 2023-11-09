Онищенко (Хохлюк) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: Онищенко Иван Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно