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Онищенко Федор Яковлевич

Место рождения

Германовка, Київська область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Онищенко Яков

Мать: не указана

Германовка, Київська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Онищенко Николай Федорович

Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна

Германовка, Київська область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Онищенко Михаил Федорович

Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна

Германовка, Київська область
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.

Дочь: Онищенко Александра Федоровна

Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
30.09.1916

Сын: Онищенко Григорий Федорович

Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна

Германовка, Київська область
Рождение ребёнка
02.05.1919

Дочь: Онищенко Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна

Германовка, Київська область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Онищенко Иван Федорович

Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна

Германовка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онищенко Варвара Андреевна

Смерть
Неизвестно
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