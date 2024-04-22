Онищенко Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Онищенко Яков
Рождение ребёнка
1906
Сын: Онищенко Николай Федорович
Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Онищенко Михаил Федорович
Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
07.09.1912 ст.
Дочь: Онищенко Александра Федоровна
Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
30.09.1916
Сын: Онищенко Григорий Федорович
Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
02.05.1919
Дочь: Онищенко Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Онищенко Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно