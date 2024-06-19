Шведовская Анна Францишковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти13.02.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Шведовская) Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Шведовский Фёдор Гаврилович
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Шведовский Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Вербицкая (Шведовская) Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.12.1847
Дочь: (Шведовская) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич
Смерть
13.02.1880 ст.