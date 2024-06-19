Шведовская Анна Францишковна Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шведовская Анна Францишковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

13.02.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведовский Гаврил Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Шведовская) Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Шведовский Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Шведовский Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Вербицкая (Шведовская) Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
20.12.1847

Дочь: (Шведовская) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Шведовский Гаврил Тимофеевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
13.02.1880 ст.
Волковинцы, Хмельницька область

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