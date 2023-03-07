Шведовский Фёдор Гавриилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1867 ст.
Сын: Шведовский Пётр Фёдорович
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
14.01.1869
Сын: Шведовский Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Фёкла Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
14.06.1873 ст.
Сын: Шведовский Тихон Фёдорович
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
10.07.1875
Сын: Шведовский Прокопий Фёдорович
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
17.09.1877
Сын: Шведовский Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
01.02.1880
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
11.05.1883 ст.
Дочь: Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
18.04.1886 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.
Сын: Шведовский Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно