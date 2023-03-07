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Шведовский Фёдор Гавриилович

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Шведовский Гавриил Тимофеевич

Мать: Шведовская Анна Францишковна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
16.01.1867 ст.

Сын: Шведовский Пётр Фёдорович

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.01.1869

Сын: Шведовский Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Фёкла Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
14.06.1873 ст.

Сын: Шведовский Тихон Фёдорович

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
10.07.1875

Сын: Шведовский Прокопий Фёдорович

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.09.1877

Сын: Шведовский Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.02.1880

Дочь: Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
11.05.1883 ст.

Дочь: Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
18.04.1886 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Сын: Шведовский Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Шведовская Анна Семёновна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведовская Анна Семёновна

Смерть
Неизвестно
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