Шведовский Гавриил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1848 и 1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Сын: Шведовский Фёдор Гавриилович
Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Шведовсаий Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Вербицкая Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна
Рождение ребёнка
20.12.1847
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1848 и 1855