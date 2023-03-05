Шведовский Гавриил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведовский Гавриил Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1848 и 1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Сын: Шведовский Фёдор Гавриилович

Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Шведовсаий Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Вербицкая Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
20.12.1847

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Шведовская Анна Францишковна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шведовская Анна Францишковна

Смерть
Между 1848 и 1855
Волковинцы, Хмельницька область
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