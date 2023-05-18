Вербицкая (Шведовская) Екатерина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти10.12.1912 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
13.11.1870 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1871 ст.
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
28.03.1874 ст.
Сын: Вербицкий Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
01.06.1876 ст.
Дочь: Штурмаревич Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
28.01.1879 ст.
Дочь: Косецкая Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
03.11.1881 ст.
Сын: Вербицкий Зиновий Григорьевич
Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович
Отец записан как Григорий Васильевич.
Рождение ребёнка
02.07.1883 ст.
Сын: Вербицкий Антон Григорьевич
Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
02.06.1886 ст.
Сын: Вербицкий Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович
Рождение ребёнка
01.10.1889 ст.
Дочь: Трасковская Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович
Смерть
10.12.1912 ст.