Вербицкая (Шведовская) Екатерина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербицкая (Шведовская) Екатерина Гавриловна

Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1845

Дата смерти

10.12.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шведовский Гавриил Тимофеевич

Мать: Шведовская Анна Францишковна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
13.11.1870 ст.

Муж: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.10.1871 ст.

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.03.1874 ст.

Сын: Вербицкий Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.06.1876 ст.

Дочь: Штурмаревич Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
28.01.1879 ст.

Дочь: Косецкая Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
03.11.1881 ст.

Сын: Вербицкий Зиновий Григорьевич

Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Отец записан как Григорий Васильевич.
Рождение ребёнка
02.07.1883 ст.

Сын: Вербицкий Антон Григорьевич

Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
02.06.1886 ст.

Сын: Вербицкий Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
01.10.1889 ст.

Дочь: Трасковская Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Вербицкий Григорий Семёнович

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
10.12.1912 ст.
Волковинцы, Хмельницька область
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