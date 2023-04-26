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Леонтий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Михаил Максимов

Мать: Федосья

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья Леонтьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акулина Леонтьева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 6; №10 ревизии - 4
Рождение ребёнка
1858

Сын: Мартемьян Леонтьев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Егорова

Смерть
Неизвестно
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