Леонтий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Михаил Максимов
Мать: Федосья
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Настасья Леонтьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Егорова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акулина Леонтьева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Егорова
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 6; №10 ревизии - 4
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мартемьян Леонтьев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно