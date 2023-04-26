Михаил Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федор Михайлов
Мать ребёнка: Федосья
Место жительства
1815
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№7 ревизии - 6
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леонтий Михайлов
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья (старшая) Михайлова
Мать ребёнка: Федосья
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья (младшая) Михайлова
Мать ребёнка: Федосья
Смерть
1827