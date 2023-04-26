Михаил Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Михайлов

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Федор Михайлов

Мать ребёнка: Федосья

Место жительства
1815
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№7 ревизии - 6
Рождение ребёнка
1817

Сын: Леонтий Михайлов

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья (старшая) Михайлова

Мать ребёнка: Федосья

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья (младшая) Михайлова

Мать ребёнка: Федосья

Смерть
1827
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