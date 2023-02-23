Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Максимов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Федор Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Максимов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Леонтий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Максимов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Аксинья (старшая) Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Максимов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Аксинья (младшая) Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Максимов
Смерть
Неизвестно