Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Максимов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Федор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Максимов

Рождение ребёнка
1817

Сын: Леонтий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Максимов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Аксинья (старшая) Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Максимов

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Аксинья (младшая) Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Максимов

Смерть
Неизвестно
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