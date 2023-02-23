Авдотья (Евдокия) Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Акулина Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Настасья Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтий Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№9 ревизии - 6; №10 ревизии - 4
Рождение ребёнка
1858

Сын: Мартемьян Леонтьев

Отец ребёнка: Леонтий Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтий Михайлов

Смерть
Неизвестно
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