Авдотья (Евдокия) Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Акулина Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Михайлов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Настасья Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтий Михайлов
Место жительства
01.04.1858
№9 ревизии - 6; №10 ревизии - 4
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мартемьян Леонтьев
Отец ребёнка: Леонтий Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтий Михайлов
Смерть
Неизвестно