Бобкова Агафья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти22.07.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич
д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич
д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич
д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
14.04.1902
Сын: Бобков Евстафий Семенович
Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич
д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич
Смерть
22.07.1912
с. Вознесенка Яйского района Кемеровской области
Причина смерти: Чахотка