Бобкова Агафья Кондратьевна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобкова Агафья Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

22.07.1912

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бобков Максим Семенович

Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
1896

Сын: Бобков Федор Семенович

Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
1898

Сын: Бобков Василий Семенович

Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
14.04.1902

Сын: Бобков Евстафий Семенович

Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
1908

Сын: Бобков Сидор Семенович

Отец ребёнка: Бобков Семен Васильевич

Смерть
22.07.1912
с. Вознесенка Яйского района Кемеровской области
Причина смерти: Чахотка

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