Бобков Евстафий Семенович 14.04.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобков Евстафий Семенович

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Место рождения

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь

Дата рождения

14.04.1902

Дата смерти

14.05.1960

Пол

Мужской

Отец

Между 1860 и 1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
14.04.1902

Отец: Бобков Семен Васильевич

Мать: Бобкова Агафья Кондратьевна

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бобкова (Дудина) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
15.10.1927

Сын: Бобков Николай Евстафьевич

Мать ребёнка: Бобкова (Дудина) Евгения Григорьевна

Томск, Томская обл., Russian Federation
Смерть
14.05.1960
Свердловск (Екатеринург), Россия
Похороны
1960
Ивановское кладбище, Екатеринбург

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