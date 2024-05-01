Бобков Евстафий Семенович
Место рожденияд. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Дата рождения14.04.1902
Дата смерти14.05.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1902
д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бобкова (Дудина) Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Бобков Николай Евстафьевич
Мать ребёнка: Бобкова (Дудина) Евгения Григорьевна
Томск, Томская обл., Russian Federation
Смерть
14.05.1960
Свердловск (Екатеринург), Россия
Похороны
1960
Ивановское кладбище, Екатеринбург