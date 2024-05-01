Бобков Федор Семенович
Место рожденияд. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Бракосочетание
1918
Кемеровская обл., Анжеро-Судженский р-н, с. Вознесенка
Рождение ребёнка
28.03.1924
Сын: Бобков Александр Федорович
Мать ребёнка: (Чепелкина) Устинья Федотовна
Смерть
Неизвестно