Бобков Федор Семенович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобков Федор Семенович

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Место рождения

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бобков Семен Васильевич

Мать: Бобкова Агафья Кондратьевна

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Бракосочетание
1918

Жена: (Чепелкина) Устинья Федотовна

Кемеровская обл., Анжеро-Судженский р-н, с. Вознесенка
Рождение ребёнка
28.03.1924

Сын: Бобков Александр Федорович

Мать ребёнка: (Чепелкина) Устинья Федотовна

Смерть
Неизвестно

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