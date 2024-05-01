Бобков Василий Семенович 1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобков Василий Семенович

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Место рождения

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь

Дата рождения

1898

Дата смерти

27.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бобков Семен Васильевич

Мать: Бобкова Агафья Кондратьевна

д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Бобков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бобкова Анастасия Степановна

Смерть
27.10.1942
г. Колпино, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., г. Колпино, квадрат 6625, карта 1:25000 Перезахоронен п.Тельмана

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