Бобков Василий Семенович
Место рожденияд. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Дата рождения1898
Дата смерти27.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
д. Мартыновка (Мартиновка, Мошканская волость, Могилевская губерния, Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бобков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бобкова Анастасия Степановна
Смерть
27.10.1942
г. Колпино, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения: Ленинградская обл., г. Колпино, квадрат 6625, карта 1:25000 Перезахоронен п.Тельмана