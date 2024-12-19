Свирина Неизвестно
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Свирин Фёдор Исаевич
Отец ребёнка: Свирин Исай Савельевич
Рождение ребёнка
1812 ст.
Сын: Свирин Илья Исаевич
Отец ребёнка: Свирин Исай Савельевич
Смерть
Неизвестно