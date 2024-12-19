Свирина Неизвестно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Свирина Неизвестно

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свирин Исай Савельевич

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Свирин Фёдор Исаевич

Отец ребёнка: Свирин Исай Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Свирин Илья Исаевич

Отец ребёнка: Свирин Исай Савельевич

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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