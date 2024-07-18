Свирин Исай Савельевич
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: Свирин Савелий Никитич
Мать: Свирина Анна Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свирина Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1803 ст.
Сын: Свирин Фёдор Исаевич
Мать ребёнка: Свирина Неизвестно
Рождение ребёнка
1813 ст.
Сын: Свирин Илья Исаевич
Мать ребёнка: Свирина Неизвестно
Смерть
Неизвестно