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Свирин Исай Савельевич

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Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: Свирин Савелий Никитич

Мать: Свирина Анна Аверьяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свирина Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Свирин Фёдор Исаевич

Мать ребёнка: Свирина Неизвестно

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Свирин Илья Исаевич

Мать ребёнка: Свирина Неизвестно

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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