Свирин Илья Исаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свирин Исай Савельевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин Иван Ильич
Мать ребёнка: Матрона Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свирин Казьма Ильич
Мать ребёнка: Матрона Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Степанида Ильинична
Мать ребёнка: Матрона Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирина Вера Ильинична
Мать ребёнка: Матрона Аверьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Аверьяновна
Смерть
Неизвестно