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Свирин Илья Исаевич

Место рождения

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свирин Исай Савельевич

Мать: не указана

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Иван Ильич

Мать ребёнка: Матрона Аверьяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свирин Казьма Ильич

Мать ребёнка: Матрона Аверьяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Степанида Ильинична

Мать ребёнка: Матрона Аверьяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирина Вера Ильинична

Мать ребёнка: Матрона Аверьяновна

Новое Еголдаево, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Аверьяновна

Смерть
Неизвестно
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