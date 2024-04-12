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Литвинов Александр Васильевич

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
1822

Жена: Литвинова Вера Яковлевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Бутакова София Александровна

Мать ребёнка: Литвинова Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
29.09.1826

Дочь: Мензенкампф (мезенкампф) Елизавета

Мать ребёнка: Литвинова Вера Яковлевна

Смерть
1871
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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