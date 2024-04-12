Литвинов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
1822
Жена: Литвинова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Бутакова София Александровна
Мать ребёнка: Литвинова Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
29.09.1826
Дочь: Мензенкампф (мезенкампф) Елизавета
Мать ребёнка: Литвинова Вера Яковлевна
Смерть
1871