Литвинова (Пущина) Вера Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Бутакова София Александровна
Отец ребёнка: Литвинов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1826
Дочь: Мензенкампф (мезенкампф) Елизавета
Отец ребёнка: Литвинов Александр Васильевич
Смерть
1881