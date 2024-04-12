Литвинова (Пущина) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Пущина) Вера Яковлевна

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
1822

Муж: Литвинов Александр Васильевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Бутакова София Александровна

Отец ребёнка: Литвинов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1826

Дочь: Мензенкампф (мезенкампф) Елизавета

Отец ребёнка: Литвинов Александр Васильевич

Смерть
1881
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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