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Удод Коленник Иванович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

29.07.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1877

Отец: Удод Иван Стефанович

Мать: Удод Александра Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
ГАЗО м/к 1877г.,лист-20, зап.№ 47, Ф 5593-2-1052 Рождественская церковь
Рождение ребёнка
22.01.1900

Дочь: Ксения Коленникова

Мать ребёнка: Удод Параскева Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
До 1900

Жена: Удод Параскева Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь
Рождение ребёнка
30.09.1901

Сын: Удод Григорий Коленников

Мать ребёнка: Удод Параскева Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Мария Коленникова

Мать ребёнка: Удод Параскева Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.02.1908

Сын: Удод Димитрий Коленников

Мать ребёнка: Удод Параскева Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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