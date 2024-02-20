(Удод) Ксения Коленникова
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения22.01.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1900
Отец: Удод Коленник Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Крещение
23.01.1900
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь | Восприемники: Вербовские крестьяне: Емельян Михеевич Куленко и жена Ефима Бакуты-Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно