(Удод) Ксения Коленникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удод) Ксения Коленникова

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

22.01.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1900

Отец: Удод Коленник Иванович

Мать: Удод Параскева Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Крещение
23.01.1900
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь | Восприемники: Вербовские крестьяне: Емельян Михеевич Куленко и жена Ефима Бакуты-Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно
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