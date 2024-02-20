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Удод Параскева Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
22.01.1900

Дочь: Ксения Коленникова

Отец ребёнка: Удод Коленник Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
До 1900

Муж: Удод Коленник Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь
Рождение ребёнка
30.09.1901

Сын: Удод Григорий Коленников

Отец ребёнка: Удод Коленник Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Мария Коленникова

Отец ребёнка: Удод Коленник Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.02.1908

Сын: Удод Димитрий Коленников

Отец ребёнка: Удод Коленник Иванович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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