Удод Григорий Коленников
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения30.09.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1901
Отец: Удод Коленник Иванович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Крещение
30.09.1901
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь | Восприемники: Вербовские крестьяне:Владимир Семионович Тимошенко и жена Захария Яроша-Феодосия Пудова
Смерть
Неизвестно