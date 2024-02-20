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Удод Григорий Коленников

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

30.09.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1901

Отец: Удод Коленник Иванович

Мать: Удод Параскева Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Крещение
30.09.1901
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь | Восприемники: Вербовские крестьяне:Владимир Семионович Тимошенко и жена Захария Яроша-Феодосия Пудова
Смерть
Неизвестно
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