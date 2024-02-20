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Удод (Ищенко) Александра Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

27.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
22.02.1859

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Бракосочетание
Около 1860

Муж: Удод Иван Стефанович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Цыбулька Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.03.1866

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 8,зап.№ 11,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0445.
Рождение ребёнка
06.06.1875

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович

Росия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Вербовое,м/к 1875г.лист № 16,зап.№ 37,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1054
Рождение ребёнка
29.07.1877

Сын: Удод Коленник Иванович

Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
ГАЗО м/к 1877г.,лист-20, зап.№ 47, Ф 5593-2-1052 Рождественская церковь
Рождение ребёнка
02.05.1880

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1880г.лист № 76,зап.№ 38,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 кадр № 400076
Смерть
27.10.1907
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
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