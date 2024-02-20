Удод (Ищенко) Александра Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти27.10.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1832
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Рождение ребёнка
22.02.1859
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Бракосочетание
Около 1860
Муж: Удод Иван Стефанович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Цыбулька Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
18.03.1866
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 8,зап.№ 11,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0445.
Рождение ребёнка
06.06.1875
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович
Росия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Вербовое,м/к 1875г.лист № 16,зап.№ 37,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1054
Рождение ребёнка
29.07.1877
Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
ГАЗО м/к 1877г.,лист-20, зап.№ 47, Ф 5593-2-1052 Рождественская церковь
Рождение ребёнка
02.05.1880
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Удод Иван Стефанович
Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1880г.лист № 76,зап.№ 38,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 кадр № 400076
Смерть
27.10.1907
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое