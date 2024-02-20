(Удод) Дарья Ивановна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения18.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1866
Отец: Удод Иван Стефанович
Мать: Удод Александра Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866г. лист № 8,зап.№ 11,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1052 кадр № 0445.
Крещение
19.03.1866
Россия Таврическая губ.Бердянский уезд с.Вербовое
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1866 лист № 8,зап.№ 11,ГАЗО Ф - Р5593-2-1052 Кадр № 0445. | Восприемники: Крестьяне с.Вербового : Симеон Иванович Плешко и Иосифа Прокофьева Дацинки жена Ксения Пр... Показать все
Бракосочетание
23.10.1885
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
РОждественская церковь с. Вербового ,м/к 1885г.лист № 36,запись № 18,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1059
Рождение ребёнка
1887
Сын: Куленко Евфимий Емельянов
Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
21.09.1893
Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
04.12.1896
Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
14.10.1899
Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
12.04.1902
Дочь: Акилина Емелианова
Отец ребёнка: Куленко Емельян Михеевич
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно