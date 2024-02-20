Куленко Емельян Михеевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1866
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
23.10.1885
Жена: Дарья Ивановна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
РОждественская церковь с. Вербового ,м/к 1885г.лист № 36,запись № 18,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1059
Рождение ребёнка
1887
Сын: Куленко Евфимий Емельянов
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
21.09.1893
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
04.12.1896
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
14.10.1899
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
12.04.1902
Дочь: Акилина Емелианова
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно