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Куленко Емельян Михеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Бракосочетание
23.10.1885

Жена: Дарья Ивановна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
РОждественская церковь с. Вербового ,м/к 1885г.лист № 36,запись № 18,ГАЗО, Ф - Р5593-2-1059
Рождение ребёнка
1887

Сын: Куленко Евфимий Емельянов

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
21.09.1893

Сын: Куленко Петр Емелианов

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
04.12.1896

Сын: Куленко Савва Емелианов

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
14.10.1899

Сын: Куленко Лукиан Емелианов

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Рождение ребёнка
12.04.1902

Дочь: Акилина Емелианова

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Вербовое, Запорожский район, Запорожская, Украина
Смерть
Неизвестно
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