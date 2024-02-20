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(Удод) Пелагея Ивановна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

02.05.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1836 г.р.

Мать

Около 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1880

Отец: Удод Иван Стефанович

Мать: Удод Александра Ивановна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1880г.лист № 76,зап.№ 38,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1089 кадр № 400076
Крещение
02.05.1880
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловского м/к 1880г.лист № 76, зап.,№ 38, ГАЗО , Ф - 5593-2-1089,кадр № 400076. | Восприемники: Крестьяне-собственники с.Петропавловки: Симеон Иванович Пемопко и его жена Ксе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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