Литвина Фрайдель
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Литвин Кушель
Отец ребёнка: Литвин Йосель (Гешиль) Давидович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Литвин Йосель (Гешиль) Давидович
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Литвин Йосель (Гешиль) Давидович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Литвин Мейер
Отец ребёнка: Литвин Йосель (Гешиль) Давидович
Смерть
Неизвестно