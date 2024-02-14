Литвин Йосель (Гешиль) Давидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Йосель (Гешиль) Давидович

Место рождения

Литва, г.Тельши

Дата рождения

1770

Дата смерти

27.10.1855

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Литвин Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Литвин Кушель

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
1810

Сын: Литвин Вульф Йоселевич

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
1813

Сын: Литвин Соломон (Залман)

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
1818

Сын: Литвин Мейер

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Смерть
27.10.1855
Похороны
Неизвестно

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