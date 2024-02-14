Литвин Йосель (Гешиль) Давидович
Место рожденияЛитва, г.Тельши
Дата рождения1770
Дата смерти27.10.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Литвин Давид
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Литвин Кушель
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1818
Сын: Литвин Мейер
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Смерть
27.10.1855
Похороны
Неизвестно