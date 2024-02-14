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Литвин Соломон (Залман)

Место рождения

Литва, г.Тельши

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Литвин Йосель (Гешиль) Давидович

Мать: Литвина Фрайдель

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толба (Таубе)

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Литвина) Фрейда

Мать ребёнка: Толба (Таубе)

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ксейфенча (Литвина) ?

Мать ребёнка: Толба (Таубе)

Смерть
Неизвестно

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