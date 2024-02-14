Литвин Соломон (Залман)
Место рожденияЛитва, г.Тельши
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Литвин Йосель (Гешиль) Давидович
Мать: Литвина Фрайдель
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толба (Таубе)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Литвина) Фрейда
Мать ребёнка: Толба (Таубе)
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ксейфенча (Литвина) ?
Мать ребёнка: Толба (Таубе)
Смерть
Неизвестно