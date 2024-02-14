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Литвин Мейер

Место рождения

Литва,Тельши

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Литвин Йосель (Гешиль) Давидович

Мать: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Айзек

Мать ребёнка: Литвина (Янкелева) Хая

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Биньямин

Мать ребёнка: Литвина (Янкелева) Хая

Рождение ребёнка
1837

Сын: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Мать ребёнка: Литвина (Янкелева) Хая

Место жительства
1849
LITVIN, Meyer Iosel exiled for settlement to Siberia Box Taxpayers - unable to pay 12 January 1849 Telsiai Telsiai Kaunas KRA/I-49/1/2181 257 405
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Литвина) Фрида

Мать ребёнка: Литвина (Янкелева) Хая

Смерть
Неизвестно

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