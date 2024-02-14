Литвин Мейер
Место рожденияЛитва,Тельши
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Литвин Йосель (Гешиль) Давидович
Мать: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Айзек
Мать ребёнка: Литвина (Янкелева) Хая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Биньямин
Мать ребёнка: Литвина (Янкелева) Хая
Рождение ребёнка
1837
Сын: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Мать ребёнка: Литвина (Янкелева) Хая
Место жительства
1849
LITVIN, Meyer Iosel exiled for settlement to Siberia Box Taxpayers - unable to pay 12 January 1849 Telsiai Telsiai Kaunas KRA/I-49/1/2181 257 405
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Литвина) Фрида
Мать ребёнка: Литвина (Янкелева) Хая
Смерть
Неизвестно