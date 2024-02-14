Литвина (Янкелева) Хая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвина (Янкелева) Хая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Айзек

Отец ребёнка: Литвин Мейер

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвин Биньямин

Отец ребёнка: Литвин Мейер

Рождение ребёнка
1837

Сын: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)

Отец ребёнка: Литвин Мейер

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Литвина) Фрида

Отец ребёнка: Литвин Мейер

Смерть
Неизвестно

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