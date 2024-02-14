Литвина (Янкелева) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Айзек
Отец ребёнка: Литвин Мейер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвин Биньямин
Отец ребёнка: Литвин Мейер
Рождение ребёнка
1837
Сын: Литвин Леонтий (Лейба Давид) (Лейба Давид)
Отец ребёнка: Литвин Мейер
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Литвина) Фрида
Отец ребёнка: Литвин Мейер
Смерть
Неизвестно