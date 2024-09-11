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Собылина Евфимия Малафеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собылин Давид Иванович

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 6 поз. - 16
Рождение ребёнка
31.01.1901

Сын: Собылин Семен (Симеон) Давидович

Отец ребёнка: Собылин Давид Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 6_31.01.1901_крещение-03.02.1901 пол_М_ запись - 16 род. Симеон в село Брусенцево у крестьянин Собылин Давид Иванов и законная жена Евфимия М... Показать все
Смерть
Неизвестно

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