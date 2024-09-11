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Собылин Семен (Симеон) Давидович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

31.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1901

Отец: Собылин Давид Иванович

Мать: Собылина Евфимия Малафеевна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 6_31.01.1901_крещение-03.02.1901 пол_М_ запись - 16 род. Симеон в село Брусенцево у крестьянин Собылин Давид Иванов и законная жена Евфимия М... Показать все
Крещение
03.02.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 6_31.01.1901_крещение-03.02.1901 пол_М_ запись - 16 род. Симеон в село Брусенцево у крестьянин Собылин Давид Иванов и законная жена Евфимия М... Показать все
Смерть
Неизвестно

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