Собылин Давид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 6 поз. - 16
Рождение ребёнка
31.01.1901
Сын: Собылин Семен (Симеон) Давидович
Мать ребёнка: Собылина Евфимия Малафеевна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 6_31.01.1901_крещение-03.02.1901 пол_М_ запись - 16 род. Симеон в село Брусенцево у крестьянин Собылин Давид Иванов и законная жена Евфимия М... Показать все
Смерть
Неизвестно