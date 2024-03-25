Полякова (Морозова) Зоя Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Морозов Иван Васильевич
Мать: Морозова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Иванович
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно