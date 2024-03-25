Полякова (Морозова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Морозова) Зоя Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Морозов Иван Васильевич

Мать: Морозова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Иванович

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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