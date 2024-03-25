Морозова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти25.06.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Егор
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Полякова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1922
Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Зобова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.06.1969