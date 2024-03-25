Морозова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Мария Егоровна

Морозова Мария Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

25.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Полякова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
05.05.1922

Сын: Морозов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зобова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Васильевич

Трубчева, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
25.06.1969
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close