Поляков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Иван Иванович

Поляков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Полякова Зоя Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Александр Иванович

Мать ребёнка: Полякова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Полякова Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close