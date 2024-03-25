Поляков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Полякова Зоя Ивановна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Александр Иванович
Мать ребёнка: Полякова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Полякова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно