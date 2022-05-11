Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Фомин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Яковлевич

Рождение ребёнка
Вычислено 30.06.1913

Дочь: Молодкина (Фомина) Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Яковлевич

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Фомин Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Фомин Афанасий Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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