Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Яковлевич
Рождение ребёнка
Вычислено 30.06.1913
Дочь: Молодкина (Фомина) Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Яковлевич
Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Фомин Афанасий Яковлевич
Смерть
Неизвестно