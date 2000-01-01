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Фомин Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Фомин Афанасий Яковлевич

Мать: Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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