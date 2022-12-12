Фомин Афанасий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Афанасий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Яков

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
1903

Сын: Фомин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
Вычислено 30.06.1913

Дочь: Молодкина Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Ефросинья

Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Фомин Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Ефросинья

Смерть
Неизвестно
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