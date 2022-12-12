Фомин Афанасий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Яков
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
Вычислено 30.06.1913
Дочь: Молодкина Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Ефросинья
Канасаево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефросинья
Смерть
Неизвестно