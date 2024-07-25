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Головина Агрипина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин (Головинов) Алексей Степанович (Стефанович)

Отец ребёнка: Головин Степан Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Емельян Степанович

Отец ребёнка: Головин Степан Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Степан Прохорович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Головин Василий Степанович

Отец ребёнка: Головин Степан Прохорович

Смерть
Неизвестно

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