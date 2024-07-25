Головина Агрипина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин (Головинов) Алексей Степанович (Стефанович)
Отец ребёнка: Головин Степан Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Емельян Степанович
Отец ребёнка: Головин Степан Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Головин Василий Степанович
Отец ребёнка: Головин Степан Прохорович
Смерть
Неизвестно