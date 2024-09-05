Головин (Головинов) Алексей Степанович (Стефанович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
18.09.1812
Ушакова Наталья Отец - Ушаков Василий Петрович, кр. Тамбовской губ., Маршанского уез., Островской вол, дер. Островский Мать - Агриппина Ефимовна
Рождение ребёнка
31.12.1912
Дочь: Головинова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно