Головин (Головинов) Алексей Степанович (Стефанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин (Головинов) Алексей Степанович (Стефанович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Степан Прохорович

Мать: Головина Агрипина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головинова Прасковья Михайловна

Восприемник
18.09.1812
Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Ушакова Наталья Отец - Ушаков Василий Петрович, кр. Тамбовской губ., Маршанского уез., Островской вол, дер. Островский Мать - Агриппина Ефимовна
Рождение ребёнка
31.12.1912

Дочь: Головинова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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