Перняк Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перняк Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Перняк Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перняк Елена Владимировна
Мать ребёнка: Перняк Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перняк Юлия
Рождение ребёнка
26.07.1972
Дочь: Мельникова (Перняк) Марианна Владимировна
Мать ребёнка: Перняк Галина
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Ярыженский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область