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Перняк Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перняк Яков Степанович

Мать: Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перняк Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Перняк Юлия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перняк Елена Владимировна

Мать ребёнка: Перняк Юлия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перняк Юлия

Рождение ребёнка
26.07.1972

Дочь: Мельникова (Перняк) Марианна Владимировна

Мать ребёнка: Перняк Галина

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Ярыженский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область

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