Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перняк Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Перняк Яков Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Перняк) Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Перняк Яков Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перняк Яков Степанович

Рождение ребёнка
09.10.1949

Сын: Перняк Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Перняк Яков Степанович

Рождение ребёнка
04.05.1952

Сын: Перняк Валерий Яковлевич

Отец ребёнка: Перняк Яков Степанович

Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Смерть
Неизвестно

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