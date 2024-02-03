Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перняк Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Перняк Яков Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Перняк) Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Перняк Яков Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1949
Отец ребёнка: Перняк Яков Степанович
Рождение ребёнка
04.05.1952
Отец ребёнка: Перняк Яков Степанович
Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Смерть
Неизвестно