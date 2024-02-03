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Перняк Яков Степанович

Место рождения

Ольшанка, Вінницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перняк Степан

Мать: не указана

Ольшанка, Вінницька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перняк Владимир Яковлевич

Мать ребёнка: Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Перняк) Лидия Яковлевна

Мать ребёнка: Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна

Рождение ребёнка
09.10.1949

Сын: Перняк Евгений Яковлевич

Мать ребёнка: Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна

Рождение ребёнка
04.05.1952

Сын: Перняк Валерий Яковлевич

Мать ребёнка: Перняк (Колесниченко) Дарья Павловна

Аягоз, Аягозский район, Абайская область
Смерть
Неизвестно

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