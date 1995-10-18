Левичев Иосиф Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1911
Дата смерти18.10.1995
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1911
Отец: Левичев Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Левичева Миланья Федоровна
Рождение ребёнка
06.11.1938
Дочь: Слива (Левичева) Алла Иосифовна
Мать ребёнка: Левичева Миланья Федоровна
Смерть
18.10.1995