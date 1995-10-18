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Левичев Иосиф Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1911

Дата смерти

18.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1911

Отец: Левичев Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левичева Миланья Федоровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Левичев Виктор Иосифович

Мать ребёнка: Левичева Миланья Федоровна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.11.1938

Дочь: Слива (Левичева) Алла Иосифовна

Мать ребёнка: Левичева Миланья Федоровна

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
18.10.1995

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