Слива (Левичева) Алла Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левичев Иосиф Дмитриевич
Мать: Левичева Миланья
Рождение ребёнка
05.01.1965
Отец ребёнка: Слива Виталий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревянко Валентина Витальевна
Отец ребёнка: Слива Виталий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головко Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Слива Виталий Степанович