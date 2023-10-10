Слива (Левичева) Алла Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слива (Левичева) Алла Иосифовна

Место рождения

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левичев Иосиф Дмитриевич

Мать: Левичева Миланья

Тихорецк, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1965

Сын: Слива Сергей Витальевич

Отец ребёнка: Слива Виталий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревянко Валентина Витальевна

Отец ребёнка: Слива Виталий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головко Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Слива Виталий Степанович

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