Слива Виталий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слива Виталий Степанович

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Место рождения

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

23.09.1937

Дата смерти

08.06.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1937

Отец: Слива Степан Антонович

Мать: Слива Екатерина Григорьевна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.01.1965

Сын: Слива Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Слива Алла Иосифовна

Канеловская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слива Алла Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревянко Валентина Витальевна

Мать ребёнка: Слива Алла Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головко Ольга Витальевна

Мать ребёнка: Слива Алла Иосифовна

Смерть
08.06.2013
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