Слива Виталий Степанович
Место рождения
Дата рождения23.09.1937
Дата смерти08.06.2013
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1937
Рождение ребёнка
05.01.1965
Мать ребёнка: Слива Алла Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слива Алла Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревянко Валентина Витальевна
Мать ребёнка: Слива Алла Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головко Ольга Витальевна
Мать ребёнка: Слива Алла Иосифовна
Смерть
08.06.2013