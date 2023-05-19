Мартин Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти12.07.1827
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Акулина Мартинова
Мать ребёнка: Гликерия Антонова
Рождение ребёнка
17.07.1802
Сын: Меркурий Мартинов
Мать ребёнка: Гликерия Антонова
Рождение ребёнка
17.09.1802
Дочь: Марина Мартинова
Мать ребёнка: Гликерия Антонова
Рождение ребёнка
16.02.1805
Сын: Федор Мартинов
Мать ребёнка: Гликерия Антонова
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Мартинов
Мать ребёнка: Гликерия Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.07.1827
Причина смерти: опухолью