Мартин Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартин Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

12.07.1827

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Акулина Мартинова

Мать ребёнка: Гликерия Антонова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1802

Сын: Меркурий Мартинов

Мать ребёнка: Гликерия Антонова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1802

Дочь: Марина Мартинова

Мать ребёнка: Гликерия Антонова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1805

Сын: Федор Мартинов

Мать ребёнка: Гликерия Антонова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Мартинов

Мать ребёнка: Гликерия Антонова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.07.1827
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: опухолью
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